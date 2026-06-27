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البقاع
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o
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o
الشمال
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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كيف تقرأ إسرائيل إتفاق الإطار؟
أخبار دولية
2026-06-27 | 07:53
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كيف تقرأ إسرائيل إتفاق الإطار؟
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كيف تقرأ إسرائيل إتفاق الإطار؟
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