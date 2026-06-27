حر شديد في قسم كبير من أوروبا

يعيش قسم كبير من أوروبا يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يُشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية.



ومع انتقال موجة القيظ إلى شمال شرق القارة، أُعلنت حال التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر.



وسيواجه ما لا يقل عن 193 مليون نسمة في أوروبا بينهم 75 مليونا في ألمانيا، حرارة تفوق 35 درجة مئوية خلال نهار السبت، وفق تحليلات وكالة فرانس برس، وهو ما يتخطى المستويات المسجلة الجمعة.