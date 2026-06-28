ترامب يرشّح شرطيا سابقا لرئاسة جهاز الهجرة والجمارك الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين لانس شروير، وهو شرطي سابق في أوكلاهوما وعنصر سابق في مشاة البحرية الأميركية، على رأس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس)، التي تتعرض لانتقادات حادة في الولايات المتحدة بسبب عمليات توقيف مهاجرين وترحيلهم.



وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "يسرّني أن أعلن أنني عيّنت لانس شروير مديرا لآيس"، مشيرا الى أنه يملك "عقودا من الخبرة في سَجن أسوأ المجرمين".



ويعمل شروير حاليا مستشارا لدى وزير الداخلية، ومن المقرر أن يخلف تود لايونز الذي عيّنه ترامب مديرا بالوكالة في آذار 2025، قبل أن يغادر منصبه في أيار 2026، بعد أسابيع من إقالة وزيرة الداخلية السابقة كريستي نويم.



ورحّب وزير الداخلية ماركوين مولين على منصة إكس بالتعيين، قائلا إن شروير "سيؤدي دورا أساسيا في مساعدة الرئيس على استهداف المهاجرين غير النظاميين وتوقيفهم وترحيلهم".



ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيين شروير في هذا المنصب. لكن جميع مديري إدارة الهجرة عُيّنوا بالوكالة منذ العام 2017.



وقال مولين على إكس: "منذ 11 عاما، أي منذ كانون الأول 2014، لم يكن لدى وزارة الأمن الداخلي مدير لآيس يوافق عليه مجلس الشيوخ"، داعيا المجلس إلى الإسراع في إقرار تعيين شروير.



ويتولى هذا الجهاز تنفيذ الحملة المناهضة للهجرة التي يريدها ترامب. وأثارت أساليبه التي يعتبرها منتقدون عنيفة، إضافة إلى مقتل الأميركيين رينيه غود وأليكس بريتي برصاص عناصر فدراليين في مينيابوليس في كانون الثاني أثناء اعتراضهما على وجودهم في المدينة، صدمة واسعة في الولايات المتحدة.