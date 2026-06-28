الجيش الكويتي يعلن أنه تصدى "لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"

أعلن الجيش الكويتي التصدي "لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، بينما دوت صفارات الإنذار في البحرين في أعقاب إعلان الولايات المتحدة شنها ضربات جوية جديدة ضد إيران.وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان على منصة اكس بأن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".أما في البحرين التي تضم قاعدة بحرية أميركية، فقد دوت صفارات الإنذار، وفقا لوزارة الداخلية التي حضت السكان على "الهدوء والتوجه الى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".