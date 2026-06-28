إطلاق صفارت الإنذار مجددا في البحرين

أُطقلت صفارات الإنذار للمرة الثانية الأحد في البحرين وفق ما أفادت وزارة الداخلية، داعية المواطنين للتوجه إلى ملاجئ آمنة.



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على ضربات أميركية على الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أميركي جديد سيقابل بـ"رد ساحق".

