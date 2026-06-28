إيران تندد بالضربات الأميركية: واشنطن لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها

أعلنت إيران أن منشآت رصد ومراقبة عدة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أميركية وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق الموقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ أربعة أشهر بين البلدين.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "هذه الهجمات الوحشية... تظهر أن الولايات المتحدة لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها وإن خرق الوعود جزء من طبيعتها".