البحرين تعلن التعرض لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات

أعلنت القوات البحرينية تعرض المملكة لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، في ظل تجدد الضربات المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية والقوات الأميركية في الخليج رغم وقف إطلاق النار.



وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، بأن الدفاعات الجوية "اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة"، مؤكدة لزوم "أعلى درجات الجاهزية".



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أميركية طالت الأراضي الإيرانية، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

