الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عدد من المسلحين السبت في جنوب سوريا.



وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلية إيلا واوية عبر "إكس": أمس السبت، قضت قوات لواء "عتسيوني" (6)، بقيادة الفرقة 210، على عدد من "المخربين" المسلحين في منطقة "التأمين الدفاعية" بجنوب سوريا".



وأضافت: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل في منطقة التأمين الدفاعية بجنوب سوريا، وإزالة كل تهديد يستهدف مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".