الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين في جنوب سوريا

🔸أمس (السبت)، قضت قوات لواء “عتسيوني” (6)، بقيادة الفرقة 210، على عدد من المخربين المسلحين في منطقة التأمين الدفاعية بجنوب سوريا.
🔸سيواصل جيش الدفاع العمل في منطقة التأمين الدفاعية بجنوب سوريا، وإزالة كل تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 28, 2026
🔸أمس (السبت)، قضت قوات لواء “عتسيوني” (6)، بقيادة الفرقة 210، على عدد من المخربين المسلحين في منطقة التأمين الدفاعية بجنوب سوريا.
🔸سيواصل جيش الدفاع العمل في منطقة التأمين الدفاعية بجنوب سوريا، وإزالة كل تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع