الكويت تدين الهجوم الإيراني الجديد على أراضيها

دانت الكويت "الانتهاك الصارخ لسيادتها" بعد الضربات التي شنتها إيران فجرا على أراضيها، مؤكدة أنها تشكل "تقويضا" للمساعي المبذولة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.



ودانت وزارة الخارجية الكويتية "تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها فجر اليوم"، وذلك بعدما أعلن الجيش التصدي "لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على هجمات أميركية طالت الأراضي الإيرانية.