زيلينسكي: استهدفنا مصفاتين للنفط في روسيا خلال الليل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف استهدفت مصفاتين للنفط في منطقتي كراسنودار وياروسلافل بروسيا خلال الليل.



وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "نواصل عملياتنا الرامية إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب".