الحكومة الإسرائيلية تعترف بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها الأرمن

اعترفت الحكومة الإسرائيلية بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية، في خطوة تشير إلى تزايد حجم الخلاف مع تركيا.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "قرار تاريخي: وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن".



ويحتاج قرار الحكومة مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ليصبح نافذا.

