مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا

قُتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا بالقرب من مدينة نانسي الأحد، بحسب ما أعلن المسؤول في منطقة مورت ايه موزيل.



وأوضح إيف سيغي في مؤتمر صحافي، أن الطائرة كانت تقل عشرة ركاب والطيار، مشيرا إلى وصول وزير الداخلية لوران نونيز إلى موقع الحادث.

