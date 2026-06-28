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السلطات العراقية أوقفت 47 متهما بالفساد بين نواب ومسؤولين
أخبار دولية
2026-06-28 | 08:50
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السلطات العراقية أوقفت 47 متهما بالفساد بين نواب ومسؤولين
أوقفت السلطات العراقية منذ فجر 47 متهما بالفساد بين نواب ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال "مستمرة"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى أنه تم "اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد" بينهم 12 نائبا على الأقلّ، مشيرة إلى أن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".
وكانت القوات الأمنية العراقية بدأت في وقت مبكر الأحد بمداهمة مقرات ومنازل "عدد من الشخصيات السياسية" في المنطقة الخضراء في بغداد، بحسب ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس.
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