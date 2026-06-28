منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد، وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 حزيران.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس، "تمّ تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 حزيران جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا".

وأضاف: "يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأُغلقت مدارس، وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد".

