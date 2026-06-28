مركز: زلزال بقوة 5.29 درجات يضرب مقاطعة سيتشوان الصينية

أفاد المركز الألماني لبحوث علوم الأرض بأن زلزالا بلغت قوته 5.29 درجات ضرب مقاطعة سيتشوان الصينية اليوم الأحد.وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.