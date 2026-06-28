تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"ضمان أمن" البلاد ومواجهة "التحديات"، في وقت تواصل كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا سعيا منها لإضعاف المجهود الحربي لموسكو.وقال بوتين في خلال مؤتمر لحزب "روسيا الموحدة" الذي ينتمي إليه: "نحن نرى المشكلات، ونقر بوجودها، ونعمل على معالجتها. لكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد ومواطنينا".وأضاف في المؤتمر الذي يُعقد قبل الانتخابات المقررة في أيلول: "سنرتقي بلا شك إلى مستوى مواجهة كل التحديات التي تعترضنا اليوم، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي تستهدف أراضينا وبنيتنا التحتية".وجاء خطاب بوتين بعد ساعات على هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية أوقع قتيلا في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا وأشعل حريقا في مصفاة نفط، وفق حاكم المنطقة فينيامين كوندراتيف.