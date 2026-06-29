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بوتين يتوقع وصول مفاوضين أميركيين إلى موسكو حين تصبح واشنطن أقل انشغالا بإيران
أخبار دولية
2026-06-29 | 00:41
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بوتين يتوقع وصول مفاوضين أميركيين إلى موسكو حين تصبح واشنطن أقل انشغالا بإيران
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأميركيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط.
وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي الروسي بافل زاروبين نقلتها وكالات أنباء روسية ونشرها زاروبين أيضا على منصة تليغرام: "نتوقع أنه بعد انتهاء كل هذه الأحداث، وبعد انقضاء المرحلة النشطة على المسار الإيراني، سنشهد وصول ممثلي الإدارة الأميركية الذين سبق أن التقينا بهم مرارا في موسكو".
أضاف: "نحن مستعدون لمواصلة المفاوضات ومناقشة التفاصيل كافة".
وجاء كلام بوتين في معرض رده على سؤال حول العلاقات الروسية الأميركية عقب قمة مجموعة السبع في فرنسا، عندما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن على روسيا "إبرام اتفاق مع أوكرانيا".
واعتبر ترامب الأربعاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يبلي بلاء حسنا في الحرب ضد روسيا، بعد أن كان قد صرح سابقا بأنه يفتقر إلى أوراق القوة التي تخوله تحقيق النصر.
أخبار دولية
بوتين
مفاوضين أميركيين
موسكو
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