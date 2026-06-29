باكستان تعلن أنها شنت ضربات جديدة في أفغانستان استهدفت مسلحين

شنت باكستان ضربات جوية ليلا في شرق أفغانستان استهدفت مسلحين ردا على هجمات دامية تعرضت لها، وفق ما أفاد وزير الإعلام الباكستاني.



وقال عطا الله تارار في بيان: "تم تدمير ثلاثة أهداف في باكتيا وباكتيكا وكونار في ضربات دقيقة"، في إشارة إلى ثلاث ولايات تقع شرق أفغانستان، مشيرا الى أن الغارات أسفرت عن مقتل 25 مسلحا.