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البيت الأبيض: ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها
أخبار دولية
2026-06-29 | 08:23
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البيت الأبيض: ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها
أكّد البيت الأبيض أنّ المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعًا في الدوحة في شأن إيران.
وأوضح أنّ المحادثات الفنية ستعقد على هامش المباحثات رفيعة المستوى.
ولفت إلى أنّ ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها.
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