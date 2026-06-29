هزة ارتدادية في فنزويلا

وقعت هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.6 درجة وكان مركزها على عمق 10 كيلومترات إلى الشمال من العاصمة الفنزويلية كراكاس في وقت مبكر، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجيّ الأميركية.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار جراء الهزة.



وقال رئيس الجمعية الوطنية على مواقع التواصل الاجتماعيّ إنّ الزلزالين اللذين وقعا الأربعاء أسفرا عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.