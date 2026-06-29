اردوغان يدعو إلى "دمج" تركيا في الهيكلية الدفاعية الأوروبية

دعا الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان الذي يستقبل بلده قمّة قريبة لحلف شمال الأطلسيّ (الناتو)، إلى "دمج" تركيا في هيكلية الدفاع الأوروبية ورفع القيود عن قطاعها.



والمقصود تحديدًا من نداء الرئيس التركي هو برنامج "سايف" التابع للاتحاد الأوروبيّ والذي استبعدت منه تركيا وهو يتيح للمفوضية الأوروبية حشد الأموال وتوزيعها لتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في مجال الدفاع في أوساط الدول الأعضاء.



وقال إردوغان في خطاب بمناسبة افتتاح قمة برلمانية للناتو في إسطنبول "إذا ما أردنا تخطّي التحديات التي تواجهنا، فلا بدّ من تشارك العبء بطريقة عادلة ومنصفة بين حلفائنا مع تذليل العوائق الماثلة أمام تجارة الصناعات الدفاعية".



وشدّد على ضرورة إشراك أنقرة في "مبادرات الدفاع والأمن في القارة" و"دمجها" في مشاريع من هذا القبيل.



وأتى ردّ المفوضية الأوروبية بشكل متزامن تقريبا مع تصريحات اردوغان. وقال الناطق باسمها توما رينييه إن "النصوص القانونية واضحة جدّا. فكلّ دولة ثالثة لديها فرصة في إطار برنامج سايف للمشاركة في أيّ مشروع دفاعي بنسبة 35 في المئة".



وأوضح أنّ "أيّ مفاوضات" بهدف المشاركة "تقتضي اتفاقا ثنائيا كما هي الحال مع كندا مثلا"، مذكّرا بأن "ما من اتفاق من هذا النوع حاليا مع تركيا".