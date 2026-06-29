إيران تؤكد أن وفدا تقنيا سيزور قطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع

أعلنت إيران الاثنين أن وفدا تقنيا سيزور قطر في "وقت لاحق من هذا الأسبوع" لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي "في ما يتعلق بالبند الحادي عشر (الافراج عن أصول إيرانية مجمّدة)، تتم متابعة تنفيذ هذا الأمر. في هذا الإطار، سيتجه وفد متخصص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع". أضاف "خلال الأيام المقبلة، لن نعقد أي اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان"، مشددا على أن زيارة وفد طهران هدفها "متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر".