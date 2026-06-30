جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة بين حماس والوسطاء في القاهرة

أفاد مسؤول في حركة حماس ومصادر مطلعة بأن وفدا قياديا من الحركة وصل الثلاثاء إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف النار ومستقبل غزة.وأعلن المستشار السياسي لرئيس حماس طاهر النونو في بيان، أن وفد الحركة برئاسة القيادي زاهر جبارين "وصل للقاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".وأشار إلى أنّه سيتم "استكمال بحث خارطة الطريق التي أعدها الممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".وقال: "نحن جادون في الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبنا، ويوقف جرائم الاحتلال"، مشددا على أن وفد حماس سيطالب "بوقف الانتهاكات الإسرائيلية.. وجرائم القتل والاغتيال اليومية، وضمان التزام الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة، بما في ذلك مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية، وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ".ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع في حماس اشترط عدم ذكر اسمه، قوله إن وفد الحركة "سيسلم الرد على الورقة الجديدة المعدلة التي تسلمتها قبل أسبوعين من ملادينوف والوسطاء".وأضاف أنه "تمت خلال الأسبوع الماضي مناقشة أفكار جديدة عدة قدمها الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الأميركي بهدف مقاربات مقبولة بين موقف الفصائل والاحتلال".وفي ما يتعلق بملف السلاح، القضية الأكثر تعقيدا بين حماس وإسرائيل، قال المصدر إن الحركة "تريد أن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة عملية معالجة وحصر السلاح"، مضيفا: "لن تقبل الفصائل أي دور للاحتلال بملف السلاح".وتسلمت حماس ورقة معدلة قبل نحو أسبوعين، وعقدت جولة مباحثات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في القاهرة.