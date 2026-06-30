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إيران تقول إنها ستعقد "على الأرجح" مباحثات في قطر بشأن أصولها المجمّدة الأربعاء

أخبار دولية
2026-06-30 | 08:33
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إيران تقول إنها ستعقد &quot;على الأرجح&quot; مباحثات في قطر بشأن أصولها المجمّدة الأربعاء
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إيران تقول إنها ستعقد "على الأرجح" مباحثات في قطر بشأن أصولها المجمّدة الأربعاء

رجحت إيران أن تُجرى في قطر الأربعاء مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمّدة، بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدة أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأميركي الذي وصل إلى الدوحة.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: "ما يُفترض أن يجري في الدوحة، وعلى الأرجح غدا، هو مفاوضات مع الجانب القطري" تتعلق خصوصا بـ"الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة".

من جهة أخرى، تعهدت إيران بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
       
وقال بقائي في مؤتمر صحافي: "لن تبقى أي خطوة من دون رد. كما أظهرت القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة، كل اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيتم الرد عليه فورا". 

وأضاف: "خطوات كهذه ستكون انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. بطبيعة الحال، اذا تكررت هذه الانتهاكات واستمرت، ستواجه متابعة هذا المسار صعوبات".

أخبار دولية

إيران

مباحثات

قطر

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