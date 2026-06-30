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منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين

أخبار دولية
2026-06-30 | 10:48
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منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين
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منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين

أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من احتمال تفشّي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين اللذين ضرباها قبل أسبوع، مشيرة إلى وجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين.
     
وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن "الخدمات الصحية تواجه ضغوطا هائلة، حيث تعمل المرافق بما يفوق طاقتها الاستيعابية" في مواجهة تدفق الإصابات.
     
وبلغت الحصيلة الرسمية للزلزالين، وهي لا تزال أولية، 1719 قتيلا و5034 جريحا، وفق رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.
     
وتشير الأمم المتحدة من جانبها إلى أن نحو 50 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
     
وحذّر ليندماير من أن "هناك خطرا متزايدا من تفشي الأمراض". وأوضح أن تعطل الخدمات الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب نزوح السكان، قد يؤدي إلى تفشي "أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي".
     
ولفت الى أن هذه العوامل قد تسرّع أيضا انتشار "أمراض منقولة بالنواقل وبالمياه"، ولا سيما الحمى الصفراء والملاريا وغيرها.
     
وقال ليندماير إن "الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريغيز أفادت بأن 38 مستشفى تضررت".
     
وحتى 27 حزيران، تمكنت منظمة الصحة العالمية من جمع تقارير عن الوضع من 21 مؤسسة صحية موزعة بين كراكاس ولا غوايرا وميراندا وفالكون.
     
ومن بين هذه المؤسسات، ثلاث في حالة حرجة، وست تعاني أضرارا هيكلية أو لا تعمل إلا جزئيا، فيما لا تزال المؤسسات الأخرى تعمل، لكن تحت ضغط شديد، وفق ما أوضح المتحدث باسم المنظمة.
     
وأشار إلى أن التقييمات الأولية تُظهر اضطرابا كبيرا في تقديم الرعاية ومعالجة المرضى، يتمثل في اكتظاظ داخل المؤسسات، وارتفاع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، خصوصا في جراحة العظام والرضوض وجراحة الأعصاب، وثغرات في السلامة البيولوجية، إضافة إلى ضغط شديد على العاملين.
     
وأوضح أن "من بين أبرز الثغرات انهيار خدمات الطب الشرعي والمشارح، فضلا عن عدم كفاية أنظمة تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين".

أخبار دولية

منظمة الصحة العالمية

الأمراض

فنزويلا

الزلزالين

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