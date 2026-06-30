مقتل 14 طفلا جراء انهيار سقف في مدينة لاهور الباكستانية

قُتل 14 طفلا على الأقل جراء انهيار سقف مبنى في مدينة لاهور في شرق باكستان، بحسب ما أعلنت خدمة إسعاف محلية.



وأفادت خدمة الإسعاف بأن الانهيار أسفر كذلك عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.