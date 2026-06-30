إنذار خاطئ باختطاف طائرة مدنية يستنفر مقاتلات إسرائيلية وبلغارية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلتين إسرائيليتين أُرسلتا الثلاثاء باتجاه طائرة مدنية فوق البحر الأبيض المتوسط، فيما أكد مسؤولون أوروبيون أن الطيار أرسل عن طريق الخطأ رمزا يشير إلى تعرض الطائرة للاختطاف.



وقالت شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" إن الرحلة التي كانت تشغّلها شركة إلكترا إيرويز البلغارية كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب عندما "أبلغ الطاقم عن حالة طارئة".



وقال المتحدث باسم الشركة كشريشتوف موتشولسكي لوكالة فرانس برس: "أُلغي هذا البلاغ خلال الاتصالات اللاحقة مع مراقبة الحركة الجوية".



وأعلنت وزارة الدفاع البلغارية أن مقاتلة بلغارية من طراز ميغ-29 أقلعت لاعتراض طائرة إيرباص إيه 320 ومرافقتها أثناء عبورها المجال الجوي البلغاري، بعدما بثت رمزا يشير إلى احتمال وجود تدخل غير قانوني على متنها، قبل أن يتم تحويل مسارها.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إرسال مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي باتجاه طائرة مدنية فوق البحر الأبيض المتوسط، عقب بلاغ عن فقدان الاتصال بالطائرة".



وأضاف أن الحادث انتهى وأعيد الاتصال بالطائرة، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي قلق من حادث أمني".



وقال المتحدث باسم مطار شوبان في وارسو: "لا حاجة لأي إجراء من جانبنا. نحن نتابع الوضع، ولا شيء يشير إلى أي تدخل خارجي".