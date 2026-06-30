ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران إلى 1943 قتيلا، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.



وقال رودريغيز: "أحصينا حتّى الساعة 1943 قتيلا"، مع الإشارة إلى أكثر من 10500 جريح و15 ألف منكوب. وتمّ إنقاذ 6461 شخصا منذ انطلاق عمليات الإغاثة.