قاليباف: إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأميركي

ذكر رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأميركي على موانئها، مشيرا إلى أن الصادرات ارتفعت بقوة منذ رفعه.



وقال قاليباف، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، "منذ اليوم الذي رُفع فيه الحصار حتى اليوم، صدّرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط".



وأضاف "في المقابل، خلال الأيام الخمسين إلى الستين السابقة تقريبا، لم نكن فعلا قادرين على تصدير حتى برميل نفط واحد".