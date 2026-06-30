قاليباف: يجب استيفاء شروط مذكرة التفاهم مع أميركا قبل أي محادثات

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم.



وأوضح أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.



وقال قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عُمان، ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق.



وأشار إلى أن المرور المجاني عبر المضيق محدد بستين يوما فقط بما يتوافق مع مذكرة التفاهم.