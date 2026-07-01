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الكونغو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1333
أخبار دولية
2026-07-01 | 00:42
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الكونغو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1333
أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1333، منها 399 حالة وفاة.
وسجلت هذه الحالات في مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية الواقعة في شرق الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.
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