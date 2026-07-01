غريب آبادي يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطريّ

التقى نائب وزير الخارجية الإيرانيّ للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين، كاظم غريب آبادي، الذي يزور قطر على رأس وفد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



وبحث الجانبان، بحضور السفير الإيراني في الدوحة علي صالحي آبادي ونائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري، مسار تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، والتحديات التي تعترض تطبيقها، إضافة إلى سبل تسريع تنفيذ بنودها، ولا سيما ما يتعلق بلبنان، وإزالة العقبات أمام التنفيذ، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وعقب اللقاء، عُقد اجتماع ثلاثي ضم كبار المفاوضين من إيران وقطر وباكستان لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم.



وفي ختام الاجتماعات، قال غريب آبادي إن المباحثات ركزت على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.



وأكّد أنّ لجان متابعة التنفيذ والتفاوض على الاتفاق النهائي قد شُكّلت، إلا أن المفاوضات ضمن هذه الأطر لم تبدأ بعد.



ولفت إلى أنّ المشاورات مستمرة عبر الوسطاء لتحديد زمان ومكان انطلاق المفاوضات، على أن تبدأ فور توافر الظروف المناسبة.