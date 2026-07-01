وزير الخارجية الإيرانيّ: سنرد فورًا وبقوة على أيّ تهديد يطال شعبها أو قيادتها

أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ إيران سترد فورًا وبقوة على أيّ تهديد يطال شعبها أو قيادتها.



وقال عراقجي: "الرئيس الأميركيّ ألزم الولايات المتحدة بترويض حيواناتها الأليفة في تل أبيب. وإذا تجاهلوا أوامره، فسوف تلقنهم إيران درسًا قاسيًا".