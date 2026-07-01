الرئيس الأميركيّ: عملية نزع السلاح النوويّ الإيرانيّ تسير على ما يرام

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام.



وقال للصحافيين إنّ الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد.



وأضاف: "عملية نزع السلاح النوويّ الإيرانيّ تسير على ما يرام. عقدوا اجتماعات جيدة جدًا، وسنرى ما سيحدث".