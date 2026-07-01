منظمة "العفو الدولية" تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024 و2025.وتوصل تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الدعم السريع "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا خلال حملتها للسيطرة على الفاشر".وأفاد التقرير بأن قوات الدعم السريع شنت هجمات ممنهجة على تجمعات سكانية في محيط مدينة الفاشر، كانت تؤوي أبناء من قبيلة الزغاوة الإتنية في غرب دارفور.وأشار إلى وقوع أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة ضد أطفال، شملت القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب.وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في بيان "إنها وصمة عار في ضمير الإنسانية".ولفت التقرير إلى أن مقاتلي قوات الدعم السريع أحرقوا منازل بعد فترة طويلة من فرار السكان "ما يوحي بنية لجعل المناطق غير صالحة للسكن"، وهو ما يتوافق مع "تطهير عرقي".