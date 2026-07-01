كوبر: إنشاء خلية تنسيق إقليمية للدفاع الجوي مطلع العام الحالي لتبادل المعلومات والإنذارات

عُقد في البحرين حوارٌ أمنيٌّ إقليمي قادته القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، بمشاركة قادة دفاع من اثنتي عشرة دولة، بينها لبنان وسوريا.وترأس قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر الاجتماعات التي ناقشت الواقع الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدفاعي، مع التشديد على ضمان حرية الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز.وأكد كوبر أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب شركائها الإقليميين، مشيرًا إلى أن المناقشات عكست التزامًا مشتركًا بالأمن والاستقرار في المنطقة.كما أعلن أن الولايات المتحدة وشركاءها يديرون أكبر منظومة دفاع جوي وصاروخي متكاملة في الشرق الأوسط، لافتًا إلى إنشاء خلية تنسيق إقليمية للدفاع الجوي مطلع العام الحالي لتبادل المعلومات والإنذارات والاستجابة للتهديدات.وشهد الحوار الأمني للمرة الأولى مشاركة قادة عسكريين من لبنان وسوريا في مؤتمر دفاعي إقليمي تقوده الولايات المتحدة.