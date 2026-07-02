واشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

أعلنت واشنطن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.



وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من تموز لتمديده 16 عاما.



ومع رفض الولايات المتحدة التجديد، يمدّد الاتفاق عاما تلو العام، مع إخضاعه لمراجعة سنوية، ما لم تعلن إحدى الدول الأعضاء انسحابها رسميا منه.



وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأت بالأهداف المرجوة.



وقال جيميسن غرير ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف إدارة هذه المفاوضات إن "الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي".



غير أن البيت الأبيض "ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين"، بحسب غرير الذي أشار إلى أن "الاتفاق يبقى ساريا حتى حلّ المشكلات أو انتهاء" تطبيقه بعد 10 سنوات.



وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد ذلك لكنه رأى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق سريعا إذ "لا توجد خلافات جوهرية يستعصى حلها".