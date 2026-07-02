ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على كييف إلى 8 أشخاص

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الروسي العنيف على كييف إلى ثمانية أشخاص وفق ما أعلنت السلطات، بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت العاصمة الأوكرانية.



وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشنكو، في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن "حصيلة قتلى الهجوم الروسي ارتفعت إلى 8 أشخاص" مستنكرا التعمد الواضح في استهداف المناطق السكنية والمدنيين. وأظهرت صور نشرها جهاز الطوارئ الأوكراني عقب الهجمات دمارا كبيرا لحق بمجمع سكني.