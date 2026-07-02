المتحدث باسم الخارجية القطرية: "تقدم إيجابي" في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة

أحرز المفاوضون الأميركيون والإيرانيون تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة التي عُقدت في الدوحة على أن تُعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.وقال الأنصاري، في منشور على منصة "أكس": "اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون اليوم في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن".وأضاف: "اتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق" الذي قضى في قصف أميركي إسرائيلي في الثامن والعشرين من شباط.