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مقتل شخص في هجوم أوكراني على منطقة نيجني نوفجورود الروسية
أخبار دولية
2026-07-02 | 01:28
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مقتل شخص في هجوم أوكراني على منطقة نيجني نوفجورود الروسية
أعلن جليب نيكيتين حاكم منطقة نيجني نوفجورود الروسية أن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.
وقال إن الهجوم ألحق أضرارا بمنشأة صناعية.
وتضم المنطقة مصفاة نورسي للنفط، وهي من أكبر المصافي في روسيا.
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