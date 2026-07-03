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منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشّي فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية
أخبار دولية
2026-07-03 | 00:23
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منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشّي فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الخميس، انتهاء موجة فيروس هانتا الذي انتشر على سفينة "ام في هونديوس" السياحية وأثار قلقا كبيرا على الصعيد العالمي.
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "اليوم، أنهى آخر شخص خالط آخر تعرّض لفيروس هانتا على متن السفينة السياحية ام في هونديوس حجره الصحي وكانت نتيجة فحصه سلبية وهو عاد إلى دياره".
وأضاف: "لم تسجّل أيّ حالة أخرى منذ 25 أيار. ويسعدنا إذن في منظمة الصحة العالمية أن نعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا"، مشيرا إلى أن موجة الفيروس هذه تسبّبت بـ13 إصابة، بينها ثلاث وفيات.
وأشار الى أنه حُددت أكثر من 650 حالة مخالطة وتمت متابعتها من جانب السلطات الصحية في 33 دولة وإقليما".
وستواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع الحكومات وشركائها لفهم فيروس هانتا وتفشيه بشكل أفضل.
وقال تيدروس: "نتولى تنسيق دراسة تشمل 21 دولة لفهم كيفية تطور الفيروس، بما يسهم في تطوير وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات استعدادا لمواجهة أي تفشيات مستقبلية لأوبئة".
أخبار دولية
منظمة الصحة العالمية
فيروس
هانتا
سفينة سياحية
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