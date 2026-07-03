زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب قبالة شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل شرق إندونيسيا، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



ووقع الزلزال على عمق 120 كيلومترا وعلى بعد نحو 58 كيلومترا غرب مدينة توبيلو في مقاطعة نورث مالوكو، وذلك في الساعة 11,31 بالتوقيت المحلي (02,31 ت.غ).



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أنه لا يوجد خطر حدوث موجات تسونامي.



وتشهد إندونيسيا والدول المجاورة لها زلازل متكررة نظرا لوقوعها ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس يشهد نشاطا زلزاليا مكثفا يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.