السلطات الجزائرية تعلن أن النسبة الأولية للمشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 20,79%

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت الخميس بعد إغلاق صناديق الاقتراع 20.79%، وفقا لإحصاءات أولية صادرة عن السلطات، وهو رقم يُعد الأدنى تاريخيا في حال تم تأكيده.



وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، هذا الرقم في وقت متأخر من مساء الخميس.



وأضاف: "هذه أرقام أولية"، مشيرا إلى أنها ستتغير حتما، وذلك في بيان بُث على صفحة الهيئة على موقع فيسبوك.



وكان العزوف عن المشاركة من أبرز سمات هذه الانتخابات. وقد تم تمديد التصويت ساعة إضافية على مستوى البلاد "لإتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم"، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.



وتمت دعوة نحو 25 مليون جزائري للتصويت لاختيار نوابهم.



ويتوقع مراقبون أن تفوز الأحزاب المقربة من السلطة، مثل جبهة التحرير، في هذه الانتخابات، إلا في حال حدوث مفاجآت.