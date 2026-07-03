حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 2595 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2595 قتيلا، وفق ما أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز.



وأوضحت رودريغيز في مؤتمر صحافي، أنه لا توجد خطط لدفن ضحايا كارثة 24 حزيران في مقابر جماعية، مع استمرار ورود تقارير عن مفقودين جراء الزلزالين.