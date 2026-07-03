بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران

وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قُتل في ضربة أميركية إسرائيلية، إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه.



وذكرت وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية للأنباء على تطبيق تليغرام، أن "جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير"، مستخدمة الاسم الرسمي للمجمع الديني.