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اكتشاف إصابة بفيروس ماربورغ في أوغندا
أخبار دولية
2026-07-03 | 00:55
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اكتشاف إصابة بفيروس ماربورغ في أوغندا
أعلنت منظمة الصحة العالمية اكتشاف إصابة بفيروس ماربورغ لدى طفل صغير في أوغندا، وذلك خلال عمليات الرصد المكثفة بحثا عن إصابات بفيروس إيبولا.
ورغم أن المرضين ينجمان عن فيروسين مختلفين، إلا أن إيبولا وماربورغ يتشابهان من الناحية السريرية، إذ يتسببان بحمى نزفية ويمكن أن يتفشيا ويسجلا معدلات وفيات مرتفعة.
وأوضح تشيكوي إيهكويزو، مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن الإصابة تعود لطفل يبلغ عاما وخمسة أشهر.
وينتقل فيروس ماربورغ إلى البشر عن طريق خفافيش الفاكهة وينتشر بين الناس من خلال الانتقال المباشر من شخص لآخر.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "أبلغت أوغندا منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من هذا الأسبوع بوجود إصابة مؤكدة بفيروس ماربورغ في مقاطعة كيغيغوا في غرب البلاد".
وأشار الى أنه "تم رصد الحالة من خلال أنشطة الرصد والترصد المعززة للكشف عن فيروس إيبولا".
وكانت أوغندا قد تأثرت بتفشي فيروس إيبولا الذي اجتاح جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة، حيث سُجلت 20 إصابة مؤكدة وحالتا وفاة، بينما تعافى 15 مريضا من الفيروس.
أخبار دولية
منظمة الصحة العالمية
فيروس
ماربورغ
أوغندا
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