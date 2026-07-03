الرئيس الإيراني يلقي التحية على جثمان خامنئي

ألقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التحية على جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، مع مسؤولين من بينهم رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف.



وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي بيزشكيان أمام نعش المرشد الأعلى السابق الذي وُضعت عليه عمامته السوداء.

