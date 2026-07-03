الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الإيراني يلقي التحية على جثمان خامنئي

أخبار دولية
2026-07-03 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الإيراني يلقي التحية على جثمان خامنئي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الإيراني يلقي التحية على جثمان خامنئي

ألقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التحية على جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، مع مسؤولين من بينهم رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي بيزشكيان أمام نعش المرشد الأعلى السابق الذي وُضعت عليه عمامته السوداء.

أخبار دولية

الإيراني

التحية

جثمان

خامنئي

LBCI التالي
الصين: التعاون بين الهند واليابان "يجب ألا يستهدفنا"
خمسة قتلى في ضربة أوكرانية على سوق في منطقة تحتلها روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:14

رئيس وزراء باكستان يلقي التحية على نعش خامنئي

LBCI
أخبار دولية
00:48

بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-14

الرئيس الإيراني: على كل التيارات داخل البلاد الالتزام بالقرارات المستندة إلى رأي قائد الثورة مجتبى خامنئي

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-27

الدفاع المدنيّ نقل جثمان الشهيد حسين الساطي من مدينة صيدا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:14

رئيس وزراء باكستان يلقي التحية على نعش خامنئي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إليكم المشهد من إيران قبيل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي

LBCI
أخبار دولية
07:24

مقتل شخصين بضربات أوكرانية على مناطق روسية حدودية

LBCI
أخبار دولية
07:12

الصين: التعاون بين الهند واليابان "يجب ألا يستهدفنا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-12

الرئيس عون لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية بعد أدائهم قسم اليمين: مارسوا صلاحياتكم وفق القانون ولا تخضعوا لأي ضغوط من أي جهة أتت وكونوا جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-28

شقيقة المغوار الشهيد تُعرّي النواب "انتو تجار" وتُحجّم أحمد الأسير "انت محكوم مش موقوف" في الجزء الثالث عشر من سلسلة العفو العام يقتل الشهيد والضحية مرتين

LBCI
أخبار لبنان
07:07

تدابير سير يومَي 4 و5 تموز تزامنًا مع رالي إهدن الثلاثين

LBCI
رياضة
2026-05-06

أرسنال إلى نهائي الأبطال بعد 20 عامًا… وساكا يقود الحلم بهدف قاتل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إليكم المشهد من إيران قبيل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي

LBCI
أخبار دولية
07:24

مقتل شخصين بضربات أوكرانية على مناطق روسية حدودية

LBCI
أخبار لبنان
07:12

في النبطية... اعتصام رمزي داخل حرم المدرسة الإنجيلية احتجاجًا على قرار إقفالها

LBCI
أخبار لبنان
07:10

كرامي بشأن إتفاق الإطار: ليس اتفاقا مبرما

LBCI
أخبار لبنان
07:04

لحود جالت في صور: وزارة السياحة تدرك حجم الصعوبات وستواصل القيام بما يقع ضمن صلاحياتها

LBCI
رياضة
13:38

المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
رياضة
13:23

لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم

LBCI
أخبار دولية
13:21

الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
أخبار دولية
00:48

بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران

LBCI
أمن وقضاء
11:22

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
أمن وقضاء
03:46

مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
أخبار لبنان
10:46

تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"

LBCI
موضة وجمال
06:28

بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها

LBCI
أمن وقضاء
09:34

أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More