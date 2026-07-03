الصين: التعاون بين الهند واليابان "يجب ألا يستهدفنا"

أعلنت الصين أن التعاون بين الهند واليابان "يجب ألا يستهدفها"، بعدما اتّفق زعيما البلدَين على تعزيز التعاون بينهما في مجال المعادن النادرة.



وردا على سؤال حول الاجتماع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون إن على الدول العمل على "تعزيز التفاهم والثقة".



وأضاف، في خلال مؤتمر صحافي، أن "التعاون بين الدول ينبغي ألا يستهدف أو يضرّ بمصالح أطراف ثالثة، وألأ يُستخدم ذريعة لتشكيل تكتّلات حصرية أو تأجيج المواجهة".













