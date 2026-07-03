مقتل شخصين بضربات أوكرانية على مناطق روسية حدودية

قُتل شخصان بضربات أوكرانية استهدفت منطقتين روسيتين متاخمتين لأوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وذلك غداة هجوم روسي واسع على كييف أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.



وصباح الجمعة، أعلن رئيس بلدية مدينة بيلغورود فالنتين ديميدوف، في بيان عبر تطبيق تلغرام، أن "القوات المسلحة الأوكرانية شنّت هجوما صاروخيا على بيلغورود".



وأضاف: "للأسف، قُتلت امراة من بين السكان"، موضحا أنّ الهجوم استهدف مواقع لـ"منشآت مدنية" وتسبب بانقطاع المياه والكهرباء عن المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة.



وفي منطقة بريانسك، قُتل رجل وأُصيب اثنان الجمعة بهجمات عبر مسيرات انتحارية، وفق ما أفاد حاكم المنطقة يغور كوفالتشوك.



وبحسب وزارة الدفاع الروسية، أسقطت روسيا بين الخميس والجمعة 155 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها إلى أراضيها.



وتأتي هذه الضربات بعد يوم من أسوأ هجوم شنته موسكو بمسيرات وصواريخ على العاصمة الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط 2022.



وبحسب حصيلة نشرتها فرق الإنقاذ الجمعة، قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا في الهجوم على كييف.



وتعهدت كييف الخميس بالرد على موسكو التي أعلنت عزمها مواصلة هجماتها.