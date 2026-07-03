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ارتفاع حصيلة قتلى التفجير داخل مقهى في دمشق
أخبار دولية
2026-07-03 | 09:18
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ارتفاع حصيلة قتلى التفجير داخل مقهى في دمشق
ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق إلى عشرة قتلى بينما أصيب 21 آخرون بجروح، وفق حصيلة أوردتها وزارة الصحة.
وكانت وزارة الصحة أحصت مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرين آخرين بجروح جراء انفجار العبوة داخل المقهى الواقع قرب القصر العدلي في شارع تجاريّ وسكنيّ مكتظ.
ولم تتبن أيّ جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
وأعلنت الوزراة الجمعة "ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابيّ" إلى "عشرة قتلى و21 مصابًا".
وذكرت وزارة الداخلية في بيان ليل الخميس الجمعة، أنّ "الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد جهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان".
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